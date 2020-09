“Psg, Mbappé positivo al Coronavirus e Leonardo si infuria” (Di martedì 8 settembre 2020) Un altro caso di Coronavirus in casa Psg, si tratta di Mbappè che si aggiunge a Neymar, Icardi, Di Maria, Paredes, Navas e Marquinhos. La notizia ha fatto infuriare il direttore sportivo Leonardo. Come riporta RMC Sport nel mirino sono finite le modalità con le quali la notizia si è diffusa, con i vertici del club parigino che sono stati avvertiti molto in ritardo. “Considero del tutto inaccettabile che il Psg apprenda dalla stampa di un test positivo sul Coronavirus da uno dei nostri giocatori. Nessuno della Federcalcio francese ci ha informato di questo. Mbappé è a casa e lo abbiamo scoperto da soli. Tutti ora ci fanno da maestri e ci danno lezioni sui nostri calciatori ma non comunicare con il club è irrispettoso. Non abbiamo parlato con nessuno. Abbiamo parlato ... Leggi su calcioweb.eu

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Mbappè positivo al #COVID?19 ?? - SkyTG24 : Psg, Mbappè positivo al coronavirus - CalcioWeb : '#Psg, #Mbappé positivo al #Coronavirus e Leonardo si infuria' - - zazoomblog : Mbappé positivo al Coronavirus scontro tra PSG e Francia - #Mbappé #positivo #Coronavirus - MomentiCalcio : #Psg, #Mbappè positivo al #Covid: furia di #Leonardo sulla Federazione francese -

