Psg, Leonardo furioso: “Mbappé positivo al coronavirus? Inaccettabile saperlo dai media…” (Di martedì 8 settembre 2020) Il coronavirus colpisce anche Kylian Mbappé. Dopo i vari Neymar, Icardi, Di Maria e altri compagni, il Covid-19 arriva anche nella Nazionale francese con Pogba e poi appunto con l'enfant prodige. Una notizia che ha scosso l'ambiente del Paris Saint-Germain ed in modo particolare il direttore sportivo Leonardo estremamente irritato dall'aver appreso della situazione di un suo tesserato dalla stampa e non dalla Federcalcio francese.Leonardo: "Inaccettabile sapere di Mbappé dai media"caption id="attachment 857759" align="alignnone" width="837" Kylian Mbappé Psg (Getty Images)/captionCome riporta RMC Sport, Leonardo è andato su tutte le furie per le modalità con le quali la notizia si è diffusa e solamente in un secondo momento è arrivata ai vertici del club ... Leggi su itasportpress

