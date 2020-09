Psg, anche Mbappè positivo al Covid. Lascia il ritiro della Nazionale. Furia Leonardo (Di martedì 8 settembre 2020) E’ caos nel Psg. Ieri sera Kylian Mbappè, testato dall’Uefa durante l’impegno con la Nazionale francese, è stato trovato positivo al Covid (asintomatico) ed ha dovuto abbandonare il ritiro. Nel Psg adesso salgono a 7 i giocatori in isolamento e indisponibili per la partita di esordio della Ligue 1, giovedì, contro il Lens. Mbappè si unisce a Neymar, Icardi, Paredes, Di Maria, Marquinhos e Keylor Navas: praticamente mezza squadra titolare fuori per Covid per Tuchel. Scrive il Corriere dello Sport: “La sua positività, a differenza di quella dei suoi compagni, rientrati tutti dal focolaio di Ibiza, resta sorprendente, visto che sabato aveva giocato – e segnato contro la Svezia nel primo match di Nations League. In questi ... Leggi su ilnapolista

MediasetTgcom24 : Coronavirus, tre positivi al PSG: c'è anche Neymar - Sport_Mediaset : +++ #PSG: Anche Mauro #Icardi positivo al #Covid_19. +++ #SportMediaset - fanpage : Anche Mauro Icardi è positivo al #Covid19 - napolista : Psg, anche Mbappè positivo al Covid. Lascia il ritiro della Nazionale. Furia Leonardo Risultato positivo da un test… - Dalla_SerieA : Psg, Mbappè positivo al Coronavirus - -