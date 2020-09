PS5 e apertura dei pre-order: un importante annuncio sarebbe in programma per domani (Di martedì 8 settembre 2020) La catena GAME ha affermato attraverso Twitter che i clienti che hanno intenzione di prenotare PlayStation 5 dovrebbero tenersi pronti, poiché domani, 9 settembre, è previsto un importante annuncio per la next-gen di Sony.Il tweet è stato velocemente rimosso, ma uno screenshot visibile più in basso mostra quanto affermato dalla catena.Ovviamente, la notizia deve essere presa con la dovuta cautela, ma vari rumor già suggerivano un evento State of Play per il 9 settembre.Leggi altro... Leggi su eurogamer

