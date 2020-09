Promessa dell’hockey di 14 anni mangia popcorn al cinema e muore per shock anafilattico (Di martedì 8 settembre 2020) Promessa dell’hockey di 14 anni mangia popcorn al cinema e muore per shock anafilattico. Ruben Bousquet, una Promessa dell’hokey di 14 anni, è morto a seguito di un grave shock anafilattico dopo aver mangiato popcorn nel cinema Odeon di Londra. Il decesso risale al 17 aprile ma è di questi giorni la richiesta che venga fatta piena luce avanzata dalla famiglia dell’adolescente, che è deceduto subito dopo essere stato trasportato all’ospedale. Ruben Bousquet, una giovanissima Promessa dell’hokey di 14 anni, ha perso la vita a seguito di un grave ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Promessa dell’hockey "Dissi a Montale che fare il poeta è un sogno assurdo..." Pangea.news