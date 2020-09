Professionista sanitario: ai corsi di laurea un candidato su tre (Di martedì 8 settembre 2020) Professionista sanitario, boom di iscritti ai test d’ingresso ma solo uno su tre riuscirà ad accedere ai corsi di laurea In Italia diventare un Professionista sanitario comporta un percorso irto di ostacoli, non ultimo quello di superare lo scoglio dei test di ingresso per accedere ai corsi di laurea. Lo scorso 8 settembre, nelle università italiane, si sono tenuti i test di ingresso per accedere ad uno dei corsi sanitari previsti in Italia, ben 22. Il tutto, ovviamente, seguendo i protocolli anti Covid-19, a partire dal distanziamento sociale fino all’utilizzo della mascherina. I candidati che hanno svolto la prova sono stati ben 72.522 con circa 24.471 ad infermieristica; facoltà che ha fatto ... Leggi su bloglive

EnricoMastro23 : @aledibbs Forza professionista sanitario - SirAlexPlini : RT @ayurbea: Gli insegnanti si devono rifiutare Sciopero bianco Io non prendo la temperatura a nessuno al di fuori della mia famiglia, è un… - Samira1577 : RT @ayurbea: Gli insegnanti si devono rifiutare Sciopero bianco Io non prendo la temperatura a nessuno al di fuori della mia famiglia, è un… - LauraCarrese : RT @ayurbea: Gli insegnanti si devono rifiutare Sciopero bianco Io non prendo la temperatura a nessuno al di fuori della mia famiglia, è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Professionista sanitario Professionista sanitario: ai corsi di laurea un candidato su tre BlogLive.it Test Professioni Sanitarie 2020/ Punteggi, soluzioni: risultati in singole Università

Mentre sono cominciate le prove nazionali per il test d’ingresso alle Professioni Sanitarie, non sono mancati momenti di protesta e confusione in diverse parti d’Italia per le ben note richieste di ab ...

Sanità Privata, dopo 14 anni senza rinnovo contrattuale, il 16 settembre è Sciopero nazionale

“Si intensifica la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Privata per il rinnovo del contratto promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: lunedì 31 agosto c’è stato il preannunciat ...

Mentre sono cominciate le prove nazionali per il test d’ingresso alle Professioni Sanitarie, non sono mancati momenti di protesta e confusione in diverse parti d’Italia per le ben note richieste di ab ...“Si intensifica la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Sanità Privata per il rinnovo del contratto promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl: lunedì 31 agosto c’è stato il preannunciat ...