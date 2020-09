Principe Carlo d’Inghilterra, resa nota la sua mania: “Almeno due al giorno…” (Di martedì 8 settembre 2020) La mania segreta del Principe Carlo d’Inghilterra Stando alle indiscrezioni che circolano grazie a persone vicine alla famiglia reale inglese, che vive a Buckingham Palace, il Principe Carlo d’Inghilterra non pretenderebbe molto dal suo personale. Il padre di William e Harry, nonché ex marito di Lady Diana, infatti, sarebbe abbastanza frugale, tuttavia ha un’abitudine a cui non può fare a meno. Qualcosa cui l’erede alla corona non rinuncia almeno due volte al giorno. La mania del primogenito della Regina Elisabetta II, se così possiamo chiamarla, è stata resa nota da un insider. Ma di cosa si tratta? Il padre di William ed Harry ha una grande passione per le uova: almeno due al ... Leggi su kontrokultura

FilippoCarmigna : Meghan Markle e Harry, il principe Carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» - leggoit : Meghan Markle e Harry, il #principe carlo taglia gli aiuti: «Il debito di Frogmore Cottage saldato grazie a Netflix» - ehirosu : mi sono innamorata del principe carlo ?????? #TheCrown - istadarium : Tutti conosciamo la maestosa Reggia di Caserta, il bellissimo palazzo voluto dal Re di Napoli Carlo di Borbone come… - stationerybest : UK: il principe Carlo dà l’addio alla sua azienda agricola, possibile passo verso la corona -