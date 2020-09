Prime 5 condanne per i crolli di Amatrice. Non fu solo colpa del terremoto. Il Tribunale riconosce che le case popolari erano abusive e costruite male (Di martedì 8 settembre 2020) Il Tribunale di Rieti ha condannato, in primo grado, a complessivi 36 anni di reclusione tutti e 5 gli imputati del processo per il crollo di due palazzine di edilizia popolare (ex Iacp) in piazza Augusto Sagnotti, ad Amatrice (Rieti) in seguito al sisma del 24 agosto 2016. crolli che causarono la morte di 18 persone e il ferimento di altre 3. Il giudice monocratico, Carlo Sabatini, accogliendo le richieste del pm Rocco Gustavo Maruotti, ha condannato a 9 anni di carcere Ottaviano Boni, ex direttore tecnico dell’impresa costruttrice delle palazzine, a 8 anni Luigi Serafini, amministratore unico della stessa impresa, a 7 anni Franco Aleandri, allora presidente dello Iacp, a 5 anni Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, e a 7 anni Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice. Per tutti ... Leggi su lanotiziagiornale

