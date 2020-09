Power Hits Estate 2020 RTL, Sky e Tv8 insieme per il tormentone dell’estate, i cantanti sul palco (Di martedì 8 settembre 2020) Power Hits Estate 2020 il Festival di RTL arriva su Sky e TV8 mercoledì 9 settembre dalle 20:35 anche in streaming su Now Tv Copertura massiccia tra tv, radio e streaming per il Power Hits Estate 2020 di RTL 102.5 la serata che premia il tormentone musicale dell’Estate come votato dagli utenti di RTL. La serata live dall’Arena di Verona sarà in diretta su RTL sia radio che Tv, ma anche su Sky Uno in pay, su Tv8 in chiaro, su Now Tv e www.rtl.it in streaming poi disponibile anche On Demand. Il tutto a partire dalle 20:35. La serata è presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, tutto lo spettacolo si svolgerà ... Leggi su dituttounpop

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : ?? DOMANI E' IL GRANDE GIORNO ?? Power Hits Estate 2020 ?? In diretta su RTL 102.5, @SkyItalia, @TV8it e @TikTok_it sc… - Alessia061 : RT @TizianoFerro: Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY e… - _Lallis_ : RT @DiodatoFanClub: Dopo le due tendenze raggiunte su Twitter, in occasione degli RTL Power Hits Estate 2020, la nostra Arena non sarà solo… - flamanc24 : RT @TizianoFerro: Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su SKY e… -