Porta a Porta, diretta prima puntata dalle 23.20 su TvBlog (Di martedì 8 settembre 2020) La colonna sonora di Via col vento è pronta a risuonare negli studi di Porta a Porta per la ventitreesima del talk show condotto da Bruno Vespa, ritenuto da qualcuno "la terza camera del Parlamento". TvBlog seguirà la prima puntata in liveblogging. diretta a partire dalle 23.20 su Rai1.Naturalmente per questo kick off ampio spazio sarà dato alla pandemia di coronavirus, che ha causato molti problemi anche al mondo della scuola. Per parlarne sarà in studio la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ("arruolato" tra i prossimi personaggi di Maurizio Crozza per il suo one man show su Nove). Nella seconda parte si parlerà di Covid e di vaccino con il ministro dell’Università e della ... Leggi su blogo

