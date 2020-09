Pontecorvo, trovato in possesso della “nuova droga da strada” picchia un carabiniere: arrestato (Di martedì 8 settembre 2020) La notte scorsa i carabinieri del Norm della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali” un 23enne cittadino del Mali, residente a Ceprano presso un centro di accoglienza, già censito per reati specifici. Il giovane, controllato nel centro di Pontecorvo unitamente ad un 21enne cittadino del Gambia, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 128 compresse di “rivotril”, appartenente alla famiglia dei cosiddetti ansiolitici ed antiepilettici, contenente quale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

