“Ponte Morandi? Lavori mai fatti: Autostrade voleva farli pagare al ministero” (Di martedì 8 settembre 2020) Un ingegnere legato ad Autostrade, interrogato venerdì scorso dal pm Walter Cotugno (titolare insieme al suo collega Massimo Terrile dell’inchiesta madre, quella sul crollo del Morandi), ha confessato che Autostrade per l’Italia e la capogruppo Atlantia sapevano del “pericolo di crollo”, conoscevano quel documento di “programmazione del rischio”, stilato dall’apposito ufficio, relativo alle condizioni del ponte Morandi prima del disastro. “Era un rischio teorico e nessuno di noi immaginava che crollasse – ha dichiarato il testimone – . Pensavamo di potere dare avvio al progetto di retrofitting in tempo”. L’interrogatorio -riferisce Repubblica – è stato tenuto nascosto, all’interno della caserma Testero della Guardia di ... Leggi su ilparagone

repubblica : I lavori mai fatti al ponte Morandi, “Aspi voleva farli pagare al Ministero' - Ernesto29296958 : Ponte MORANDI io non dimentico, ma come al solito le vostre truppe cammellate della MAGISTRATURA ROSSA dopo 2 DUE a… - BCarazzolo : RT @AdriMCMLXI: I lavori mai fatti al ponte #Morandi, “Aspi voleva farli pagare al Ministero' - OlderGf : ASPI in ritardo nei lavori sul ponte Morandi perché voleva farli pagare alla collettività. Vale l'antico detto: pro… - sersky8 : RT @GonnelliLuca: I lavori mai fatti al ponte Morandi, “Aspi voleva farli pagare al Ministero' -

Ultime Notizie dalla rete : “Ponte Morandi Borsa Milano, Atlantia crolla del 13,5%. Pesa la revoca della concessione Corriere della Sera