Pomeriggio 5, Barbara D’Urso dà subito l’annuncio al suo pubblico (Di martedì 8 settembre 2020) Il primo lunedì di settembre sono tornati in tv i programmi Mediaset, ma anche Rai, più amati dal pubblico. Da Uomini e Donne a Mattino 5 passando per Reazione a Catena e Pomeriggio 5. Per la gioia dei fan anche Barbara D’Urso è di nuovo in studio e, in attesa di riprendere anche Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, ieri Pomeriggio ha inaugurato la nuova edizione dello show del Pomeriggio di Canale 5, la tredicesima per essere precisi. Dopo un periodo di meritato riposo e relax in vacanza, che ha condiviso anche con i suoi fan tramite Instagram, ora Carmelita è tornata a tutti gli effetti al lavoro. Come anticipato, dopo Pomeriggio 5 ricomincerà anche ‘Live – Non è la D’Urso’, che ... Leggi su caffeinamagazine

