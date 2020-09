Playoff Nba 2020, Antetokounmpo salterà gara-5 contro Miami (Di martedì 8 settembre 2020) Giannis Antetokounmpo salterà per infortunio gara-5 dei Playoff Nba 2020, la quale vedrà impegnati i Milwaukee Bucks contro gli avversari Miami Heat. La distorsione alla caviglia accusata recentemente dal cestista greco non gli permetterà di aiutare il proprio team nel momento più delicato della stagione, sebbene il coach Mike Budenholzer avesse annunciato di contare in un recupero in extremis del proprio effettivo. Palla due a partire dalle ore 03.00 italiane, ma la sfida ha perso uno dei suoi protagonisti di valore nonché attrazione principale per gli spettatori. Leggi su sportface

SkySportNBA : Playoff NBA, i giocatori più efficaci in attacco per punti per possesso. CLASSIFICA - sportface2016 : #NBAPlayoffs, i #Milwaukeebucks perdono #Antetokounmpo per infortunio: salterà gara-5 contro i #MiamiHeat - sportface2016 : #NBAPlayoffs Houston Rockets-Los Angeles Lakers in tv, gara-3: data, orario, canale e diretta streaming - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, i giocatori più efficaci in attacco per punti per possesso. CLASSIFICA - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: Playoff NBA: gli Houston Rockets, lo small-ball e il problema della palla a due -