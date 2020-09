Piedimonte Matese, finisce il tour del Ministro Bellanova: le risorse idriche al centro del tavolo (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPiedimonte Matese (Ce) – Tavola rotonda dal titolo: “Il lavoro e i progetti dei Consorzi di Bonifica per la sicurezza idrogeologica dei cittadini e l’acqua irrigua al tempo dei cambiamenti climatici e delle opportunità e risorse dell’Europa” a cui, insieme alla Ministra Bellanova, sono intervenuti il Presidente del Consorzio Alfonso Santagata, Massimo Gargano Direttore ANBI Nazionale, Carlo Maisto Commissario Consorzio di Bonifica del bacino inferiore del Volturno e Nicola Caputo consigliere delegato all’Agricoltura della Regione Campania. Vasta la platea rispettando le misure anti-covid (Amministratori del Consorzio, esponenti regionali della Coldiretti, sindacalisti, il mondo agricolo..) “La gestione sostenibile della risorsa idrica ... Leggi su anteprima24

