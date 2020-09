Petagna: «Sono determinato per la mia avventura al Napoli» – FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha manifestato la propria gioia per il ritorno agli allenamenti dopo la positività al Covid-19 Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è ritornato ad allenarsi dopo la positività al Covid-19. Il giocatore ha svolto il primo allenamento con la maglia azzurra. Ecco la sua soddisfazione espressa sul proprio profilo Instagram: «Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli!» View this post on Instagram Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza ... Leggi su calcionews24

