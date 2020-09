Petagna, il padre si sfoga: «Non fa piacere leggere che il Napoli lo venderà» (Di martedì 8 settembre 2020) Il padre di Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato del proprio figlio ai microfoni di Radio Marte Il padre di Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato di suo figlio nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni: «Io credo che lui sia convinto o comunque abbia avuto delle rassicurazioni in merito. Chiaramente non ci fa molto piacere vedere che tutti si affrettano a scrivere il contrario. Non è una novità, ci siamo abituati. Però Andrea vuole iniziare quest’avventura e sinceramente lui non si lamenta, né ha detto nulla a proposito. Non fa piacere a noi leggere queste cose, si fa sempre fatica ad abituarsi. Noi siamo una ... Leggi su calcionews24

100x100Napoli : Il padre di #Petagna è convinto che il figlio resterà a #Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: PETAGNA - Il padre: 'Andrea vuole iniziare la sua avventura nel Napoli, ha ricevuto rassicurazioni, ce la metterà tutta… - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Petagna, il padre: ” Il padre: “Andrea vuole iniziare la sua avventura… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: PETAGNA - Il padre: 'Andrea vuole iniziare la sua avventura nel Napoli, ha ricevuto rassicurazioni, ce la metterà tutta'… -