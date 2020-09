Petagna con la maglia del Napoli: “Ho atteso tanto questo momento” (Di martedì 8 settembre 2020) Il primo scatto di Andrea Petagna con la maglia del Napoli. Sorride l’attaccante, nel post su Instagram che ha pubblicato. Il giocatore non ha potuto svolgere la preparazione estiva a Castel di Sangro perché aveva contratto il coronavirus. Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli! Visualizza questo post su Instagram Ho atteso tanto questo momento. Non potrei essere più orgoglioso, concentrato e determinato per questa nuova avventura. Forza Napoli! Un post condiviso da ANDREA Petagna ... Leggi su ilnapolista

