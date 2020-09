Perché il politecnico di Milano vuole che gli studenti tornino in Aula (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - Il politecnico di Milano si affaccia alla ripresa degli studi con un principio ben saldo: “Tutte le decisioni che abbiamo preso - spiega all'AGI il Rettore Ferruccio Resta - si basano sulla convinzione che un percorso universitario non possa prescindere dalla frequenza e, quindi, richiediamo la presenza in Aula dei nostri studenti. Il valore culturale della relazione sociale tra docente e studenti e, soprattutto, tra studenti, è assolutamente prioritario nella formazione universitaria più che la nozione che viene trasmessa”. Dunque tutti, possibilmente, in Aula, coi limiti imposti dal rispetto delle regole in chiave di prevenzione Covid. “Le regole della sicurezza - dice Resta - sono le tre che stiamo seguendo tutti da mesi. ... Leggi su agi

