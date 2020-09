"Perché mi sono rifatta il viso". Dopo gli insulti della Cipollari, la straziante rivelazione di Gemma Galgani (Di martedì 8 settembre 2020) Alla prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha tenuto banco Gemma Galgani: in studio con un viso "nuovo", privo di rughe. Insomma, si è sottoposta a lifting, attirando critiche e insulti da parte di Tina Cipollari. E così il giorno successivo la Galgani ha detto la sua in un'intervista a Nuovo Tv, spiegando Perché abbia scelto di fare ricorso alla chirurgia estetica: "C'è stato un periodo in cui non mi piacevo più di tanto e questo mi creava disagio nel rapporti con gli altri, visto che avevo avuto frequentazioni anche con uomini più giovani, come Sirius...". Insomma, ritocchini per non sentirsti a disagio con gli uomini, Sirius in ... Leggi su liberoquotidiano

Shellshoker7 : @dade494 Mi sa che dovevo specificare post infortunio perch lo sto ribadendo già un paio di volte - zazoomblog : Grande Fratello Vip Manila Nazzaro su Antonella Elia: Opinionista del reality? Ecco perché - #Grande… - lorenzoasmile : Check out my latest article: AI Pills: Quando nasce e perché si chiama Artificial Intelligence? - luomomascherato : @_Edo_ @reqvenge2020 @LaStampa E cosa dovrei guardare? Oltretutto adesso questo virus è mutato, si è indebolito, qu… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News #Salute il #covid19 'contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall'uomo” e ... - https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono L'ira di Capuozzo sulle "bestie": "Perché siete uomini da niente" ilGiornale.it Referendum, perché dire sì al taglio

Roma. Se si tira in ballo financo Nilde Iotti, la questione si fa seria. È stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a rispolverare alcune dichiarazioni della prima presidente donna della Camera pe ...

F1, GP Toscana Ferrari 1000: perché si chiama così. Un traguardo storico per il Cavallino Rampante nell’anno più mesto

Nel fine settimana al Mugello si disputerà il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, una gara dal nome molto particolare. La denominazione è infatti stata inventata proprio allo scopo di celebrare uno s ...

Roma. Se si tira in ballo financo Nilde Iotti, la questione si fa seria. È stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a rispolverare alcune dichiarazioni della prima presidente donna della Camera pe ...Nel fine settimana al Mugello si disputerà il Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, una gara dal nome molto particolare. La denominazione è infatti stata inventata proprio allo scopo di celebrare uno s ...