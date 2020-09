Per Istat economia italiana in ripresa, ma Fitch frena (Di martedì 8 settembre 2020) Dati contrastanti per l’economia italiana. L’Istat vede “estesi” segni di ripresa ma Fitch taglia le stime del Pil del nostro Paese per il 2020. Inoltre le vendite al dettaglio calano a luglio, soprattutto nella grande distribuzione. Reggono solo i discount e il commercio elettronico. Numeri non incoraggianti arrivano anche dall’Eurozona dove nel secondo trimestre si registra un crollo record per il prodotto interno lordo (-11,8%) e anche per l’occupazione (-9%). Istat OTTIMISTALa caduta del Pil italiano nel secondo trimestre è associata a estesi segnali di ripresa emersi, da maggio, per la produzione industriale e da giugno per i nuovi ordinativi della manifattura e per le esportazioni che hanno riportato forti incrementi ... Leggi su huffingtonpost

davidealgebris : A tutti i giovani. Ho lasciato Italia nel 1993 perché in Italia già c'era poco lavoro. Sono tornato 27 anni dopo e… - istat_it : ?? Nel secondo trimestre 2020 il prodotto interno lordo (#Pil) è diminuito del 12,8% rispetto al trimestre precedent… - FedericoDinca : Dopo i terribili mesi del lockdown occupazione è tornata a salire. +85mila occupati a luglio, secondo @istat_it. Au… - moneypuntoit : ?? Buone notizie per l'Italia: l'Istat vede segnali di ripresa ?? - ADM_assdemxmi : RT @ansa_economia: Istat, estesi segnali ripresa economia italiana. Da maggio per produzione industriale #ANSA -