Pensioni | assegni più bassi Ecco che cosa cambia e quali sono le penalizzazioni

È in arrivo una batosta sulle Pensioni. Dal 1° gennaio 2021 infatti gli assegni previdenziali subiranno un taglio. Chi andrà in pensione il prossimo anno vedrà ridotto il proprio assegno. Tutto questo accade perché sono stati modificati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2021-2022. Intanto, parte il tavolo tra ministero del Lavoro sulla proroga dell'Ape sociale, dell'Opzione donna e sul dopo Quota 100, la cui sperimentazione triennale termina a inizio 2022. Pensioni e Quota 100 Quota 100 potrebbe essere confermata. Ma ci saranno penalizzazioni in cambio dell'abbattimento dello scalone che dal 2022 riporterebbe l'età pensionabile a 67 anni. Come scrive il Corriere della Sera, Bruxelles vorrà ...

