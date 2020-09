Penelope Cruz al centro della storia di L’Immensità di Crialese (Di martedì 8 settembre 2020) Presto vedremo l’attrice premio Oscar Penelope Cruz in un film italiano: L’Immensità, del regista Emanuele Crialese L’attrice premio Oscar Penelope Cruz reciterà nel film italiano L’Immensità, diretto da Emanuele Crialese, già regista di Once We Were Strangers (1997), Respiro (2002), Nuovomondo (2006) e Terraferma (2011). Prodotto da Wildside, con Dimitri Rassam di Chapter 2 e Warner Bros. Italia, scritto da Crialese, Francesca Manieri e Vittorio Moroni, L’Immensità sarà una storia ambientata nella Roma degli anni ’70. Penelope Cruz interpreterà Clara, madre di famiglia “al centro di questa ... Leggi su tuttotek

