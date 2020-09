Pelonzi: dopo rinuncia Olimpiadi Raggi si arrampica sugli Internazionali (Di martedì 8 settembre 2020) Roma – “Bene gli Internazionali di #Tennis. #Raggi dimentica pero’ che il prestigioso torneo si svolge da 30 anni nella Capitale. Ci vuole una bella faccia tosta a dire che Roma si conferma citta’ dello sport dopo la rinuncia a #Olimpiadi e i pasticci sullo #stadiodellaroma”. Cosi’ in un tweet il capogruppo del Pd capitolino Antongiulio Pelonzi. Leggi su romadailynews

"Serve tempo per completare il percorso fatto". Per questo la sindaca Virginia Raggi si ricandida alle elezioni comunali del 2021, per portare a termine l'azione amministrativa avviata nel 2016 che, a ...Ai giudizi espressi ieri sera dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni de La7, non è seguita alcuna replica ufficiale da parte del Partito democratico, ma solo una nota che le agenzie di st ...