Pedopornografia, scoperta rete di pedofili a La Spezia: 67 denunciati (Di martedì 8 settembre 2020) commenta Sessantasette persone sono state denunciate dai carabinieri di Sarzana, La Spezia, per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia . L'indagine ... Leggi su tgcom24.mediaset

SARZANA - I carabinieri di Sarzana hanno scoperto una rete di pedopornografia online. 67 persone sono state denunciate in stato di libertà a vario titolo per detenzione e diffusione di materiale pedop ...Sessantasette persone sono state denunciate dai carabinieri di Sarzana (La Spezia) per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia. L'indagine è partita ...