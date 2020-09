Pechino: economia cinese rallenta, importazioni -2,9% (Di martedì 8 settembre 2020) A preoccupare è il calo delle importazioni, scese del 2,1%, testimonianza di una debolezza della domanda domestica. Il dato segue il -1,4% del mese precedente e si confronta con attese più ottimistiche, che preventivavano un aumento dello 0,1% Leggi su firenzepost

(XINHUA) - PECHINO, 07 SET - Il rapido contenimento dell'epidemia di COVID-19 e la ripresa dell'economia in Cina hanno offerto un barlume di speranza all'industria del turismo globale, duramente colpi ...

Cina:servizi e scambio servizi sono motori economici

(XINHUA) - PECHINO, 07 SET - Il settore dei servizi in rapido sviluppo e lo scambio di servizi sono diventati nuovi motori dell'economia cinese. Lo afferma un rapporto pubblicato oggi dalla China Asso ...

