Paura nel Vesuviano, spunta bomba della II Guerra Mondiale: zona evacuata (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPoggiomarino (Na) – Grande Paura in mattinata a Poggiomarino, e più precisamente in via Iervolino e nelle strade limitrofe. È stato infatti rinvenuto un ordigno bellico risalente al periodo della II Guerra Mondiale. Secondo quanto costruito, si tratta di una pericolosa bomba a mano a frammentazione inglese. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le operazioni di evacuazione per circoscrivere la zona ed evitare ogni pericolo. Saranno gli artificieri ad occuparsi dell’ordigno, che verosimilmente sarà trasportato in un posto sicuro prima di essere fatto esplodere. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Erba, bimba di due anni chiude fuori di casa la madre: attimi di panico Una bambina di due anni ha chiuso fuori casa la madre nel pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre, a Erba, nel Comasco. Attimi d ...

Sicilia, un "positivo" all'Ars: Miccichè annuncia tamponi per il personale

Il Covid entra nel palazzo dell’Assemblea regionale siciliana. Secondo quanto ha comunicato sui social lo stesso presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, un dipendente dell’impresa di pulizie che si o ...

