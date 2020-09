Pasti gratis in cambio di favori, arrestato per corruzione comandante della polizia locale a Varese. Era noto come “il mangione” (Di martedì 8 settembre 2020) Per i commercianti e gli ambulanti del paese era diventato un vero e proprio punto di riferimento. Si rivolgevano a lui per risolvere pratiche amministrative o per evitare di pagare multe salate in caso di violazioni. In cambio, gli garantivano Pasti gratis, vacanze all’estero e beni materiali di vario tipo. È per questo che stamattina il comandante della polizia locale di Ponte Tresa, in provincia di Varese, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. L’ordinanza, emessa dal gip del tribunale di Varese su richiesta della procura, è stata eseguita all’alba dalla Guardia di finanza di Luino. Per altre quattro persone, a loro volta accusate di ... Leggi su ilfattoquotidiano

