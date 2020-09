Parte il bonus bici: ecco come fare richiesta (Di martedì 8 settembre 2020) Foto: PixabayQuesta volta ci siamo. Dopo rinvii e rimpalli tra il ministero dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture e dei trasporti il 5 settembre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale con le indicazioni per il bonus mobilità, che consente di ottenere fino a 500 euro di sconto per l’acquisto di biciclette, anche con pedalata assistita, monopattini elettrici e altri veicoli per la micromobilità come segway e hoverboard o servizi per la mobilità condivisa a uso individuale e solo su due ruote. Chi può beneficiare? Non sono previste soglie Isee. Possono beneficiare dell’incentivo tutti i maggiorenni residenti in capoluoghi di regione o provincia, in una città metropolitana o in un comune con più di 50mila abitanti. come ... Leggi su wired

FrittittaD : @pdnetwork Per questo avete aumentato il bonus di Renzi di solo 20 euro. Sempre dalla parte dei populisti - Mcavenati : sempre limiti se sei in un comune che il treno parte da solo perchè ha 40 e più, per fortuna periodo agosto, p non… - infoitinterno : Bonus bici (e app) finalmente al via. Quando parte e come ottenerlo - lnerli1 : E' scemata la polemica sui parlamentari percettori di #Bonus e sulla ricerca di consensi ad ogni costo da parte di… - annac82 : BIANCHINI (MIO ITALIA): SUBITO A BAR E RISTORANTI PARTE DEI FONDI NON SPESI PER IL BONUS VACANZE - Federturismo Con… -