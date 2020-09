Parco Naxos Taormina: 4mila visitatori per la domenica gratis di settembre, ricominciano le aperture serali (Di martedì 8 settembre 2020) Con la presenza complessiva di 4.006 visitatori – e fra loro numerose comitive di giovani – nei tre siti del Teatro Antico, Isola Bella e Naxos per la consueta prima domenica del mese con ingresso gratuito, si è concluso un weekend denso di appuntamenti per il Parco Naxos Taormina. I dati di domenica 6 settembre, forniti da Aditus, includono anche i 543 ingressi della fascia serale al Teatro Antico, ossia dalle 19 fino alle 24. Con il mese di settembre, infatti riprende a Taormina il progetto “A riveder le stelle”, con apertura continuata dalle 9 a mezzanotte (ultimo ingresso alle 23) nei seguenti giorni: martedì 8, dal 13 al 18 e dal 21 e al 30 settembre. In ... Leggi su meteoweb.eu

GioFrazzica : Giardini, alla scoperta del Parco Archeologico di Naxos - Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Alla scoperta del Parco Archeologico di #Naxos, il 6 settembre la visita guidata - enzastroscio : Al parco archeologico di Naxos sarà conferito ad Anna Ricciardi il premio “Comunicare l’Antico” - AleLaMotta : Valorizzare i beni culturali, al parco Naxos Taormina i premi 'Comunicare l'antico' - ilgrilloparlan2 : RT @GazzettaDelSud: Alla scoperta del Parco Archeologico di #Naxos, il 6 settembre la visita guidata -

Ultime Notizie dalla rete : Parco Naxos Parco Naxos Taormina: 4mila visitatori per la domenica gratis di settembre, ricominciano le aperture serali Meteo Web Cavalleria Rusticana

Il 7 settembre, alle ore 21, nell’incantevole Teatro antico di Taormina, andrà in scena Cavalleria Rusticana, il melodramma in un atto di Pietro Mascagni. La rappresentazione rientra nell’ambito della ...

Spettacoli: domani al Teatro antico di Taormina in scena Cavalleria Rusticana. Cast d’eccezione con Giovanna Casolla e Piero Giuliacci

Ancora un grande evento nell’ambito della quarta edizione del Mythos Opera Festival, consolidata rassegna operistica curata dal sovrintendente Gianfranco Pappalardo Fiumara con la direzione artistica ...

Il 7 settembre, alle ore 21, nell’incantevole Teatro antico di Taormina, andrà in scena Cavalleria Rusticana, il melodramma in un atto di Pietro Mascagni. La rappresentazione rientra nell’ambito della ...Ancora un grande evento nell’ambito della quarta edizione del Mythos Opera Festival, consolidata rassegna operistica curata dal sovrintendente Gianfranco Pappalardo Fiumara con la direzione artistica ...