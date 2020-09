Paolo Taviani annuncia il suo nuovo film, Leonora Addio (Di martedì 8 settembre 2020) Paolo Taviani sarà sul set del suo nuovo lavoro, Leonora Addio, ispirato a Pirandello, fino a ottobre; le riprese sono in corso a Cinecittà e in Sicilia. Paolo Taviani torna dietro la macchina da presa per girare il suo nuovo film, Leonora Addio, il primo senza il fratello Vittorio Taviani, scomparso nel 2018. Il film, attualmente in lavorazione, è un dramma surreale ispirato alla novella di Luigi Pirandello del 1910. Paolo Taviani ha rivelato che lui e Vittorio avevano in mente questo progetto da lungo tempo. Co-prodotto dalla Stemal Entertainment di Donatella Palermo e da Rai Cinema con la francese Les ... Leggi su movieplayer

