Paola Di Benedetto e Giulia Salemi nella bufera: “Si passano il mangiare, con la saliva…” (FOTO) (Di martedì 8 settembre 2020) In tempo di Covid, molti gesti che prima erano reputati normali, adesso finiscono per diventare quasi dei “reati”. Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, infatti, si sono rese protagoniste di un gesto che è stato pesantemente criticato da molti utenti del web. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha reputato davvero irrispettoso il comportamento delle due fanciulle. Le donne si sono passate lo stesso biscotto mescolando, così, la saliva reciproca. Sul web è scoppiato il caos. Il gesto di Paola e Giulia Giulia Salemi e Paola Di Benedetto hanno trascorso dei giorni insieme per svolgere alcune questioni lavorative. Tra un impegno e ... Leggi su kontrokultura

chiarazanin895 : RT @ehiaguilera: #battitilive Io ogni volta che vedo Emma muscat penso al fatto che fede rossi ha tradito Paola di benedetto con lei - elisacutroneo : scusate ma cosa ci fa Paola di Benedetto a #TEMPTATIONISLAND #temptationisland ?? - Ciavarrini1 : Non pensavo di doverlo dire.... Ma Paola di benedetto I love you tantissimo ?????????? #ciavarrini - Jiosole11 : @bocchi_paola @giomo969 Io san benedetto del Tronto - ONDANEWSweb : Giulia Salemi, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto a Felitto per le scene di un nuovo programma Mediaset -… -