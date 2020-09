CorneliaHale94 : @contessavincy @lorenzop861 @Federic01996 @CIAfra73 @OnceUponATeddy @dumurin @hooneymoony @EnfantProdige… - FabioTraversa : RT @cheTVfa: ?? ANTEPRIMA @cheTVfa Altro cambiamento nei #palinsesti di #Rai1: #ClaudioAmendola raddoppia! La quarta puntata della fiction #… - cheTVfa : ?? ANTEPRIMA @cheTVfa Altro cambiamento nei #palinsesti di #Rai1: #ClaudioAmendola raddoppia! La quarta puntata dell… - zazoomblog : Palinsesti Fiction Mediaset 2020 2021: Una nuova serie tv con Vanessa Incontrada su Canale 5 - #Palinsesti #Fiction… - zazoomblog : Palinsesti Fiction Mediaset 2020 2021: Una nuova serie tv con Vanessa Incontrada su Canale 5 - #Palinsesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesti Fiction

Rai Uno e Canale 5 hanno affilato armi pesantissime! Ufficialmente la nuova stagione televisiva 2020-2021 é iniziata lunedi 7 settembre almeno per quanto riguarda il daytime sia Rai che Mediaset e fin ...Dopo i tanti annunci e proclami dei tempi in cui il Movimento 5 stelle era all’opposizione, dalla Rai targata M5s ci saremmo aspettati trasparenza, lotta agli sprechi, stop ai privilegi. Invece la Rai ..."La Rai non è mai considerata neutra, è sempre al centro delle lotte politiche per questo non viene finanziata come in Francia dove il governo ha appena stanziato 70 milioni per la tv e radio di stato ...