Pagelle Svezia-Italia 3-0: Qualificazioni Europei Under 21 (Di martedì 8 settembre 2020) Le Pagelle e il tabellino di Svezia-Italia 3-0, match di Qualificazioni agli Europei Under 21. Notte fonda per gli azzurrini di Nicolato mai veramente in partita e costretti a subire le ripartenze degli svedesi in gol due volte nella prima mezz’ora: le due reti portano la firma di Algqvist che si fa beffe della difesa azzurra e batte Carnesecchi per la doppietta personale. Nella ripresa al 51′ Henriksson chiude la partita con un tocco preciso sotto porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di un rimpallo vinto con Carraro. Svezia (4-4-2): Dahlberg 6; Beijmo 6, Henriksson 7, Isherwood 6.5, Kahl 6; Bengtsson 6.5, Erlingmark 6.5, Ingelsson 6.5, Karlsson 7.5 (45′ st Bjorkengren sv); Irandust 6.5 (33′ st Nygren 6), Almqvist 7.5 (33′ st ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Svezia Pagelle Svezia-Italia 3-0: Qualificazioni Europei Under 21 Sportface.it Nations League – Super Portogallo senza Ronaldo: 4-1 alla Croazia. Ok Francia e Inghilterra

Si è conclusa anche la terza giornata di partite relative al primo turno di Nations League: il Portogallo liquida la Croazia nel big-match del sabato mentre Belgio, Francia e Inghilterra iniziano con ...

Under 21, Italia-Slovenia oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole

Allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro alle 17:30 di giovedì 3 settembre gli azzurrini scenderanno in campo contro la Slovenia con l’obiettivo di ben figurare in vista dell’impegno ben più ...

Si è conclusa anche la terza giornata di partite relative al primo turno di Nations League: il Portogallo liquida la Croazia nel big-match del sabato mentre Belgio, Francia e Inghilterra iniziano con ...Allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro alle 17:30 di giovedì 3 settembre gli azzurrini scenderanno in campo contro la Slovenia con l’obiettivo di ben figurare in vista dell’impegno ben più ...