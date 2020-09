Pagamento ferie non godute: come può monetizzare il lavoratore? (Di martedì 8 settembre 2020) Pagamento ferie non godute: come può monetizzare il lavoratore? L’argomento ferie non è mai di secondo piano per chi lavora: come d’altronde ci ricorda l’art. 36 Costituzione: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi“. Insomma, le ferie trovano un fondamento anche nella fonte del diritto italiano per antonomasia e meritano quindi adeguata considerazione da parte del datore di lavoro. Qui di seguito occupiamoci però di una specifica questione inerente il diritto del lavoro: che succede in caso di ferie non godute? il lavoratore ... Leggi su termometropolitico

dcalpirela : @LaVeritaWeb ......In tanto le Compagnie Autobus hanno accettato il pagamento dell'Abbonamento. .....e la settimana… - glennascaul : 5 settembre, non ho ricevuto nessun documento per il pagamento Ta.Ri. 2020. Gli unici modi per ottenerlo sono: pren… - ToninoCocurullo : #staseraitalia ma lo sapete che i test sono a pagamento? Perché invece chi viene dalle ferie è gratis? - EnricoPonchio : Ora capisco perché certi posti si sono svuotati: parcheggi a pagamento e costi folli per ombrelloni e sdraio. #ferie -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento ferie Ferie dipendenti: maturate, non godute, monetizzazione e durata Investire Oggi Scuola, Conte assicura: "Superata la maggior parte delle criticità, fiducia nella ministra"

Il premier Giuseppe Conte raggiunge Beirut, ma la sua attenzione è ancora tutta per la situazione italiana. La scuola, prima di tutto: "Io sono fiducioso. Devo dire la verità, quest'anno c'è una parti ...

"Per fare presto ho chiesto una visita a pagamento: in realtà ci ho messo di più"

La disavventua di una signora che ha prenotato un’ecografia all’addome urgente, in modello privatistico: "Ma al Cup quanta confusione devono fare?" ...

Il premier Giuseppe Conte raggiunge Beirut, ma la sua attenzione è ancora tutta per la situazione italiana. La scuola, prima di tutto: "Io sono fiducioso. Devo dire la verità, quest'anno c'è una parti ...La disavventua di una signora che ha prenotato un’ecografia all’addome urgente, in modello privatistico: "Ma al Cup quanta confusione devono fare?" ...