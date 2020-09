One Night in Miami, Regina King: “Era destino che il mio film uscisse proprio ora.” (Di martedì 8 settembre 2020) Da Venezia 77 l'intervista al cast di One Night in Miami, il film di esordio alla regia cinematografica di Regina King, che racconta dell'amicizia tra Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown. La sera della sconfitta inferta a Sonny Liston, il campione di boxe Cassius Clay incontra Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown per festeggiare. In quelle poche ore l'uomo deciderà del suo futuro, delineando con gli amici anche quello della lotta per i diritti civili. Una storia che non potrebbe essere più attuale e che Regina King, per il suo esordio alla regia con One Night in Miami, sceglie di raccontare partendo dalla sceneggiatura di Kemp Powers, anche autore anche dell'omonima pièce teatrale. "Mi interessava parlare ... Leggi su movieplayer

GTherme : ???????????? *La notte del Veliero* *SABATO 12 SETTEMBRE* Torna per il 3° anno la fantastica serata sotto le stelle a b… - sfiorata82 : RT @mymovies: One Night in Miami, il resoconto di un incontro immaginario tra quattro grandi figure black. Fuori concorso a #Venezia77 ???½… - Night_Clerk : No one: The Halo 5 sniper rifle: - centroasociale : Magari se siete bianch* e recensite One Night In Miami non usate la n-word, e se proprio dovete citare qualche batt… - stantufft : RT @GTherme: ???????????? *La notte del Veliero* *SABATO 12 SETTEMBRE* Torna per il 3° anno la fantastica serata sotto le stelle a bordo del Ve… -