Omicidio Willy, la MMA nella bufera. La campionessa Borgognoni: «Chi vuole chiudere le palestre non conosce questo sport» – L’intervista (Di martedì 8 settembre 2020) La chiusura delle palestre. Lo stop agli sport violenti. L’opinione pubblica ha trovato il suo capro espiatorio per la morte di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro, provincia di Roma, la notte del 5 settembre. Un pestaggio selvaggio, violento, dove il ragazzo è stato accerchiato da quattro ragazzi e picchiato fino alla morte. Il gruppo è accusato di Omicidio preterintenzionale. Le indagini faranno il loro corso, ma per ora il giudizio sembra essere univoco e insindacabile: lo sport praticato dai fratelli Bianchi è troppo violento. E così ora l’appello è quello di chiudere i centri sportivi che offrono questo tipo di disciplina. «È una raffigurazione ... Leggi su open.online

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - M5S_Europa : Quello che è successo a Willy #Monteiro, a soli 21 anni, è inammissibile. Un omicidio codardo e spietato da parte d… - LucaErma : La banda di #Colleferro va punita severamente, però spesso le #palestre aiutano la gente in difficoltà ed evitano c… - AngeloR54671811 : RT @chetempochefa: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso… -