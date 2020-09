Omicidio Willy, la diretta social razzista di Di Folco: “Per me sei immigrato. In Italia non esistono persone nere”. Poi le scuse (Di martedì 8 settembre 2020) La diretta razzista di Di Folco sull’Omicidio di Willy: “In Italia non esistono persone nere”. ROMA – La diretta social razzista di Di Folco sull’Omicidio di Willy Monteiro. Il videomaker, come riportato da Open, è ritornato sulla tragedia di Colleferro attaccando in modo duro la vittima. “Ah piccolo Willy, che ci facevi alle 2 di notte in giro? Tu non sei piccolo, sei piccolo di età, ma giù sei uno scafato – le sue parole – Piccolo Willy, come questi str******* che a mezzanotte stanno ancora al McDonald’s in giro, bambini di 15 anni, se ... Leggi su newsmondo

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - Alba40686157 : RT @catlatorre: Leggo da più parti che la tragedia di #Colleferro è definita 'rissa' e si specifica che la famiglia di #Willy fosse 'ben in… - xmaybeyours : RT @ultimenotizie: Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio a #Colleferro di Willy Monteiro Duarte: “In fin dei conti cos'hanno fat… -