Olanda Italia: successo in campo e in tv degli azzurri. Oltre 6 milioni di spettatori (Di martedì 8 settembre 2020) Ottimi risultati anche in tv per la Nazionale di Roberto Mancini. Lo share per la sfida tra Olanda e Italia Oltre 6 milioni di Italiani (6.076.000) hanno seguito ieri davanti alla televisione il successo della Nazionale di Roberto Mancini sui Paesi Bassi esultando insieme agli azzurri per una vittoria importante quanto meritata, che ha permesso all’Italia di scavalcare proprio gli Orange in testa alla classifica del girone della UEFA Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è stato il programma più visto della prima serata e ha fatto registrare uno share del 25.98%. A riferirlo è la FIGC sul suo sito ufficiale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - CalcioFinanza : Olanda-Italia scalda i tifosi: oltre 6 mln di spettatori in Tv - lucasavio33 : @1Sanaat @canyaman1989 @dmtzdmr @FARKTRGT Considerando che ieri sera c, 'era la partita Italia Olanda, é andata bene! Bravo Can! -