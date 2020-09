Olanda-Italia 0-1, Gravina: “Grazie a Mancini che valorizza giovani, belli complimenti olandesi” (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto a Pescara all’evento “La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo”, ha parlato anche della vittoria dell’Italia in casa dell’Olanda nella seconda giornata della Nations League 2020/2021. In particolare Gravina ha parlato dei complimenti arrivati direttamente dagli olandesi alla squadra azzurra: “Dobbiamo dire grazie al ct Mancini che da diverso tempo valorizza i giovani e lavora su questo gruppo, ci sono idee chiare e ci si assume responsabilità. Ricevere i complimenti dall’Olanda, patria del calcio totale, è sicuramente motivo di grande soddisfazione.” Leggi su sportface

