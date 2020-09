OkunoKA Madness, lo spietato e brillante platform italiano è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch (Di martedì 8 settembre 2020) Attraverso un comunicato stampa Ignition Publishing e lo studio di sviluppo italiano Caracal Games sono orgogliosi di annunciare OkunoKA Madness, un'evoluzione del platform masocore originale OkunoKA, arricchito con nuovi livelli, boss, funzionalità e sfide! OkunoKA Madness è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One, Steam e Nintendo Switch.Pensato sin dal principio per gli speedrunner, OkunoKA Madness vi lascia scegliere come giocarlo, alla velocità che preferite. Ci sono tre modalità diverse di speedrun: tutti i mondi, singoli livelli o una selezione di livelli personalizzata, in modo da concedere a tutti i giocatori la libertà di approcciare ... Leggi su eurogamer

