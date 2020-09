Nuovo bollettino su Berlusconi: “Quadro clinico favorevole” (Di martedì 8 settembre 2020) Silvio Berlusconi ancora ricoverato al San Raffaele dopo la positività al Covid-19. Il Nuovo bollettino: “Quadro clinico in costante evoluzione favorevole” “Nel bollettino di oggi, martedì 8 settembre 2020, possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. Cosi’ il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O.… L'articolo Nuovo bollettino su Berlusconi: “Quadro clinico favorevole” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

occhio_notizie : Secondo i dati certificati dall’Asl di #Caserta nelle ultime 24 ore si è raggiunto un nuovo record di positività, c… - cronacacaserta : Coronavirus: +44 positivi nel Casertano, nuovo boom di contagi. I COMUNI - alsiasocial : È online il nuovo #bollettinoFitosanitario dell’Area dell' #AltaValdAgri. Ancora #peronospora 'attiva' sulle foglie… - oldmanandsea1 : RT @ilfoglio_it: C’è un nuovo bollettino che serve all’Italia. Occorre siano poste ogni giorno domande su come verranno spesi i miliardi ch… - ilfoglio_it : C’è un nuovo bollettino che serve all’Italia. Occorre siano poste ogni giorno domande su come verranno spesi i mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo bollettino

Sky Sport

Nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, in Puglia sono stati registrati 3.590 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus con 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindi ...Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 8 settembre 2020 in Puglia, sono stati ...