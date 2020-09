Nuova pensione anticipata dal 2022. Intanto rinnovo Ape Social e Opzione Donna (Di martedì 8 settembre 2020) Como noto, governo e parti Sociali sono al lavoro per trovare una soluzione al dopo 2021, quando si esaururà la parentesi triennale di Quota 100 e occorrerà evitare il rischio del cosiddetto scalone. Diverse le ipotesi sul tavolo per favorire nuove forme di pensione anticipata. Quota 101 Il Governo stava studiando la fattibilità dell’adozione per tutti i lavoratori di una “Quota 101”, che avrebbe garantito a tutti i lavoratori italiani di andare in pensione con regole certe e uguali per tutti. Il funzionamento, a grandi linee, è lo stesso di Quota 100, ma basata su diversi fattori da sommare. La linea delle opposizioni è dettata dalla Lega, il cui scopo è quello di confermare Quota 100, in attesa che sia possibile approvare una riforma organica basata su Quota ... Leggi su quifinanza

