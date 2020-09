Notturno dal 9 settembre al cinema. Trama e trailer (Di martedì 8 settembre 2020) del documentario diretto e co-prodotto da Gianfranco Rosi Presentato in concorso alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Notturno arriverà nei cinema dal 9 settembre 2020, distribuito da 01 Distribution. Sarà proiettato anche al Toronto International Film Festival il 15 settembre 2020 e al New York Film Festival il 6 ottobre 2020. Diretto da Gianfranco Rosi, vincitore dell’Orso d’oro al Festival di Berlino con Fuocoammare, il documentario è stato girato nel corso di tre anni in Medio Oriente sui confini fra Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, Notturno racconta la quotidianità che sta dietro la tragedia continua di guerre civili, dittature feroci, invasioni e ingerenze straniere, sino all’apocalisse omicida ... Leggi su dituttounpop

