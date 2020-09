“Non fatevi impietosire. Basta privilegi per Battisti”. Centrodestra al fianco dei familiari delle vittime (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 set – La notizia dello sconto di pena (per buona condotta) per Cesare Battisti, unitamente a quella dello sciopero della fame per ottenere il trasferimento dal carcere di Oristano, dove il terrorista comunista pluriomicida sta scontando l’ergastolo, ha scatenato l’indignazione dei familiari delle vittime e del Centrodestra (nel silenzio colpevole dei giallofucsia). “Questo vigliacco assassino si è goduto 37 anni di latitanza, ho contribuito ad assicurarlo alle patrie galere quando ero ministro e adesso gli diamo lo ‘sconto di pena’ per buona condotta? Questa non è giustizia, è un insulto alla memoria delle vittime, alle loro famiglie e a tutti gli italiani“, scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della ... Leggi su ilprimatonazionale

ilpost : Non fatevi dire che le vostre scelte di prendere un aereo in meno, di mangiare alimenti sostenibili e di bere dalla… - ignaziocorrao : Vedo che i #negazionisti si sentono offesi perché ritengo bizzarro che chi manifesta (violando le regole) contro un… - RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Tutti (tranne la sinistra) contro il terrorista pluriomicida Cesare Battisti, in sciopero della fame per farsi trasferire e… - fanculou : @hamburgerdicalc @accidiosa Tu non me la dai io che devo fare come dice jumbodrillo finiremo tutti in una bara fatevi meno pare - DiplomaziaTW : RT @IlPrimatoN: Tutti (tranne la sinistra) contro il terrorista pluriomicida Cesare Battisti, in sciopero della fame per farsi trasferire e… -

