Noleggio a breve termine, sempre più rubate vetture e furgoni: 12 milioni di euro di danni (Di martedì 8 settembre 2020) Le auto a Noleggio vanno a ruba. Nel vero senso della parola, visto che nell’ultimo anno ben 1.800 vetture e furgoni (soprattutto con contratti a breve termine) sono stati oggetto delle poco piacevoli “attenzioni” dei ladri nel nostro Paese. A renderlo noto è l’Aniasa, la costola di Confindustria che si occupa di servizi di mobilità. A detenere il triste primato delle regioni più colpite dai furti (ben cinque al giorno), ci sono Campania, Puglia, Sicilia, Lazio e Lombardia. Il fenomeno è in crescita, +11 per cento rispetto all’anno passato, e la conseguenza per il settore sono danni stimati in ben 12,5 milioni di euro. “I nostri ultimi dati confermano e se possibile consolidano”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Notiziedi_it : Noleggio a breve termine: record di furti auto e danno di 12 ml - MarcoScafati1 : #Noleggio a breve termine, sempre più rubate vetture e furgoni: 12 milioni di #danni - solomotori : Furti d'auto, nel mirino quelle del noleggio a breve termine - rep_motori : Noleggio a breve termine: record di furti auto e danno di 12 ml - Antetempo : @rovsakja @ginospadino @makkox Poi, oltre a quella io vivo tra Milano e Roma, la prima cosa che faccio quando arriv… -