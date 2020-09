Noi Campani, nuove nomine a Torrecuso, San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Prosegue l’organizzazione locale di Noi Campani. Il segretario provinciale Molly Chiusolo e il presidente provinciale Domenico Parisi hanno nominato i vertici del movimento a Torrecuso, San Marco dei Cavoti e Pesco Sannita. “Il progetto Noi Campani sta riscuotendo grande successo sui territori. E’ l’unico movimento che può rappresentare adeguatamente le aree interne”, affermano Chiusolo e Parisi. A Torrecuso è stata nominata segretario Angela Polcino, presidente Pasqualino Colangelo; a San Marco dei Cavoti segretario Laura Caruso; a Pesco Sannita segretario Mariano Iadanza. “A questi ... Leggi su anteprima24

