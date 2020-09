Nino Simeone (De Luca Presidente): Un’azienda unica per il trasporto pubblico locale (Di martedì 8 settembre 2020) Nino Simeone, Presidente della commissione Trasporti del Comune di Napoli, è candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista De Luca Presidente. Studi di Ingegneria alla Federico II e lavoro come funzionario in un’azienda di trasporto pubblico, inizia l’attività politica nel Movimento Studentesco, per diventare, nel 1998, coordinatore nazionale della nascente FGS (Federazione Giovanile Socialista). “La Campania deve trainare il rilancio del Sud – sottolinea Simeone -. Abbiamo talenti e un patrimonio naturale invidiabile. La Regione deve chiedere che le risorse del Recovery Fund siano impiegate per il rilancio della nostra Terra. Due proposte su tutte: sostegno agli Atenei per permettere ai nostri giovani ... Leggi su ildenaro

