Nikola Badger - Il pick-up elettrico sarà prodotto dalla General Motors (Di martedì 8 settembre 2020) Nuova alleanza strategica per la General Motors. A pochi giorni dall'accordo di collaborazione con la Honda, il gruppo di Detroit ha annunciato una nuova intesa. Questa volta, però, non riguarda un altro grande nome del mondo delle quattro ruote, ma una startup: si tratta della Nikola, da poco sbarcata a Wall Street e da tempo sotto i riflettori per i suoi progetti nel campo delle fuel cell (le celle a combustibile di idrogeno). La collaborazione. L'accordo con Nikola riguarda, innanzitutto, il Badger, il pick-up elettrico svelato lo scorso febbraio e destinato a fare il suo debutto in pubblico al Nikola World 2020, evento in programma dal 3 al 5 dicembre in Arizona. La sua produzione, che dovrebbe iniziare alla fine del 2022 in una ... Leggi su quattroruote

General Motors is taking a $2 billion equity stake in Nikola that will see it engineer and make the company’s Badger, a fully-electric and hydrogen fuel cell electric pickup truck.

GENERAL MOTORS : un partenariat stratégique avec Nikola

General Motors a conclu un partenariat stratégique avec Nikola Corp. Cette alliance vise notamment à développer le Nikola Badger, un camion électrique. Les deux groupes anticipent un début de ...

