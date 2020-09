Nicolò Zaniolo, l’infortunio è grave: “Lesione completa del crociato anteriore”. Sarà operato mercoledì, rischia altri 6 mesi di stop (Di martedì 8 settembre 2020) Nuovi guai per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma dovrà tornare sotto ai ferri dopo aver riportato una “lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro” durante la sfida di lunedì nel match di Nations League Olanda-Italia, vinto dagli Azzurri per 1-0. Un nuovo periodo di stop, dunque, che potrebbe prolungarsi fino a febbraio 2021, rischiando di lasciare i giallorossi e la Nazionale senza una dei giocatori più importanti e talentuosi per almeno 6 mesi. L’operazione, fa sapere direttamente il club sui social, sarà eseguita al massimo mercoledì a Villa Stuart. “Ringrazio tutti quanti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

acmilan : Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon! Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! ???? - OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - OfficialASRoma : Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato co… - Julio_jcph : RT @OfficialASRoma: Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confer… - AngeScardigno : RT @acmilan: Stay strong Nicolò Zaniolo. See you back on the pitch, soon! Forza Nicolò, ti siamo vicini e ti aspettiamo in campo! ???? -

